Rapport: ook Drentse natuur kwetsbaarder voor stikstof dan gedacht

Een deel van de Nederlandse natuur is nog kwetsbaarder voor stikstof dan verwacht, ook in Drenthe. Dat blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers dat later deze maand uitkomt. Het gevolg hiervan - indien het kabinet zich aan zijn eigen plannen houdt - is dat de Nederlandse stikstofnormen nog verder aan moeten worden gescherpt.

In Drenthe gaat het volgens de NOS om delen van het Dwingelderveld, Drents Friese Wold, het Bergerveen en het Drentse Aa gebied.

Kritische depositiewaardes

Een team ecologen heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kritische depositiewaarde (KDW) van natuurgebieden in Nederland vastgesteld. Die waarde geeft aan bij welke hoeveelheid stikstof er schade ontstaat in een natuurgebied. Volgens Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is het simpel gezegd "hoeveel de natuur aankan." Nu blijkt dat bepaalde types natuur stikstofgevoeliger zijn dan tot op heden werd gedacht.

De consequentie is dat de stikstofnormen in veel gebieden dus strenger zullen worden. De huidige normen zijn namelijk in tientallen Nederlandse natuurgebieden momenteel niet strikt genoeg om schade te voorkomen. "Als de KDW's strenger worden, moet meer gebeuren om de doelen te halen en moeten meer hectares natuur in goede staat worden gebracht", zegt Chris Backes, hoogleraar omgevingsrecht van de Universiteit Utrecht, tegen NOS.

Goed moment

Hoekstra denkt dat dit het goede moment is voor het rapport om te verschijnen: "Nu kan het meegenomen worden in de discussie. En het laat nog eens zien dat die kwetsbaarheid echt heel groot is, misschien nog wel groter dan gedacht."

Ook al heeft het kabinet afgelopen woensdag belooft opnieuw te kijken naar een alternatief voor de KDW, voorzitter van milieuclub Mobilisation for the Environment Johan Vollenbroek denkt dat de depositiewaarde een belangrijke maatstaf is om het juridisch haalbaar te houden: "een rechter heeft harde criteria nodig." Uit de zoektocht van het vorige kabinet naar een alternatief voor de KDW bleek dat er geen "bruikbare alternatieven zijn".

Doorzichtige poging

Het rapport is een "zeer doorzichtige poging van ambtenaren en wetenschap om toch vooral de veehouderij in te krimpen en de plannen door te zetten", aldus Bart Kemp, voorman van de boerenactieclub Agractie. Volgens hem zegt alleen de factor stikstof "niets over de staat van de natuur en biodiversiteit."

Hoekstra denkt juist dat het rapport duidelijk laat zien dat er actie ondernomen moet worden: "het is een goed tegenwicht tegen al die geluiden dat het allemaal flauwekul is. Het is goed onderbouwd." Volgens Hoekstra leidt het "wellicht" tot aanscherping, maar is dat nog niet duidelijk.

Hoe nu verder

Wetenschappers krijgen zo spoedig mogelijk de opdracht om te onderzoeken wat het nieuwe rapport voor consequenties heeft op de Nederlandse KDW's, zegt het ministerie. Dat proces zal wel een aantal maanden duren. Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof wil verder niet op de conclusies vooruitlopen. Wel zei ze dat dit de noodzaak laat zien van een snelle aanpak. Ze benadrukte dat de natuur moet worden hersteld. "Hoe sneller we de stikstofuitstoot verminderen, hoe sneller we het probleem oplossen." Ze hoopt dat er spoedig duidelijkheid komt over het onderzoek, zodat het beleid "daarop eventueel kan worden aangepast, als dat nodig is".

Gedeputeerde Henk Jumelet wil eerst de Nederlandse analyse van het rapport afwachten. Als de regels moeten worden aangescherpt is dat aan het kabinet, daarna is de provincie weer aan zet, zo is zijn redenatie. Verder wil Jumelet niet reageren op het nieuwe rapport. Maar voorzichtig laat hij via een woordvoerder doorschemeren wat Van der Wal ook zonder het hardop te zeggen denkt: dit nieuwe rapport gaat een effect hebben op stikstof-aanpak.

Hoekstra hoopt vooral dat er nu knopen doorgehakt gaan worden, zodat er aan de slag kan worden gegaan. "Onze waarneming is dat het al drie jaar lang hartstikke stil staat. Voor de natuur wordt het er niet beter op, voor de landbouw niet, en voor vergunningverlening van bedrijven niet." De overheid moet en wil volgens hem nu echt voortgang maken. "Als het steeds weer discussies worden over het einddoel, dan blijven we daarin hangen en dat zijn weerslag hebben op alle sectoren", voegt hij toe.

Hoekstra is wel blij dat het rapport nu naar buiten komt, ook al is het nog een concept-versie. "Het biedt tegenwicht in de discussie gevoerd door boeren en in de Tweede Kamer over nut, noodzaak en juistheid van de KDW. En als het rapport pas later naar buiten zou komen terwijl het definitieve stikstofbeleid net klaar is moet het beleid misschien weer worden aangepast omdat een rechter er misschien weer een streep door haalt."

De Nederlandse ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders LTO vindt dat het teveel over de KDW gaat en niet genoeg over het integraal meten van een goede stand van de natuur. Andere factoren moeten ook worden meegenomen, vinden zij. Ook natuurorganisaties vinden al langer dat er ook doelen gesteld moeten worden voor de waterkwaliteit en klimaatverandering.