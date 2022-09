Rapport: ook Drentse natuur mogelijk kwetsbaarder voor stikstof dan gedacht

De Nederlandse belangenorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders LTO vindt dat het teveel over de kritische depositiewaardes gaat en niet genoeg over de werkelijke stand van de natuur. Andere factoren moeten ook worden meegenomen, vindt LTO.

De Natuur en Milieufederatie Drenthe denkt dat dit het goede moment is voor het rapport om te verschijnen: "Nu kan het meegenomen worden in de discussie. En het laat nog eens zien dat die kwetsbaarheid echt heel groot is, misschien nog wel groter dan gedacht. Het is een goed tegenwicht tegen al die geluiden dat het allemaal flauwekul is. Het is goed onderbouwd", aldus directeur Reinder Hoekstra.