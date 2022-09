Zonnepark Zuidvelde mist subsidieronde en loopt vertraging op

De bedoeling was dat de gemeenteraad van Noordenveld in september weer zou vergaderen over het zonnepark. Dat is nu niet meer aan de orde. "Dat is jammer, want we hebben ons best ervoor gedaan", zegt Janssen. "De samenwerking met de gemeente was daarin altijd goed, maar omwille van de zorgvuldigheid hebben we gewoon langer de tijd nodig. We willen het netjes doen."