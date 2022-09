Nieuwbakken studenten van Thorbecke Academie ontdekken Assen

Enkele honderden nieuwbakken studenten ontdekten vanmiddag de Asser locatie van de Thorbecke Academie en de bijbehorende stad. Volgens directeur Richard Delger van de academie neemt het aantal nieuwe studenten elk jaar toe.

"We hebben opleidingen op het gebied van recht, bestuur en veiligheid. Ook Europees bestuur trouwens. De thematiek die speelt in het wereldnieuws en ook het Nederlandse nieuws is heel groot en dat trekt heel veel studenten", zegt Delger.

Dat geldt ook voor de Oekraïense Alise Boiko. Zij studeert European Studies. "Ik leer hoe de Europese Unie werkt, haar instituties en de regels." Oekraïne heeft goede hoop op een volwaardig Europees lidmaatschap en mogelijk kan Boiko met haar studie daar een rol in spelen. "Ik ben nog maar net begonnen, dus dat is moeilijk te zeggen. Maar ik geloof met deze kennis kan ik inspelen op de situatie in mijn land."

Gekleurde shirts

Alise loopt in een geel shirt. De kleur van de shirts geven aan welke studie de leerlingen volgen. Zo staat rood voor HBO rechten, groen voor bestuurskunde en blauw voor Integrale Veiligheidskunde. "Dat houdt in dat je gaat over de beveiliging van evenementen", legt Damiën uit in zijn blauwe shirt. "Het is niet dat je echt een terrein staat te beveiligen, maar meer dat je mensen adviseert hoe ze iets zo veilig mogelijk doen."

De Thorbecke Academie is onderdeel van NHL Stenden en heeft locaties in Leeuwarden en Assen. Volgens directeur Delger is de locatie in Assen belangrijk omdat hier veel samenwerking plaatsvindt met lokale partners, waar studenten ervaring op kunnen doen.