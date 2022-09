Cassata 30 jaar op Radio Drenthe: 'Heel bijzonder, ben er stil van'

In het begin was Benak niet met alles even content. "Dan had je bijvoorbeeld weer een voetbalwedstrijd. Zat je midden in een goed gesprek en moest je ineens flitsen naar een wedstrijd omdat er gescoord was." Ze is blij dat Cassata een paar jaar na de start naar het huidige tijdstip tussen 12.00 uur en 14.00 uur is gegaan. "Toen was ik van de sport af."