Nomaden van Roestvrij Theater trekken in oud tuincentrum: 'Iedereen staat te springen'

Een vaste plek voor een theatergezelschap dat bekend staat om het werken op locatie. Het klinkt tegenstrijdig, maar Roestvrij Theater is maar wat blij met de thuisbasis in Dwingeloo. De komende jaren gaat het gezelschap aan de slag in een voormalig tuincentrum.

"We waren al geruime tijd op zoek naar een locatie", vertelt artistiek leider Leander Breen. "We wilden absoluut geen standaard plek, want dat past niet bij ons. Het moet juist niet keurig zijn, met witte muren en veel structuur. Een buurthuis bijvoorbeeld voelt voor ons niet creatief genoeg."

'Heel veel rare plekjes'

Het oude tuincentrum van Harrie Boerhof aan de Honingvlakken in Dwingeloo voldeed wél aan de eisen van Roestvrij Theater. "We hebben meerdere gebouwen bekeken en hier was het raak", zegt Breen. "Het is een verrassende locatie met heel veel rare plekjes. In dit gebouw mag alles en kan alles. Iedereen staat te springen en dat kan nu ook, want er is hier genoeg ruimte."

Volgens Breen waren de leden van Roestvrij Theater de afgelopen tijd 'een soort nomaden'. "Als er ergens een schuur leeg stond en we konden daar terecht, dan werd dat tijdelijk ons hoofdkwartier. Zo gingen we van plek naar plek. Overigens hebben we wel vaste locaties voor onze attributen. Die staan in schuren en loodsen, lekker verspreid door Drenthe, want we hebben in de loop der jaren steeds meer spullen verzameld."

Reizen niet voorbij

Dat het gezelschap in Dwingeloo een thuisbasis heeft gevonden, betekent niet in dat het reizen door Drenthe voorbij is. "We zullen op allerlei verschillende plekken blijven optreden", benadrukt Breen. "Maar het lijkt ons ook te gek om op deze locatie voorstellingen te geven. We hebben de garantie dat we hier voor langere tijd kunnen blijven."

Het oude tuincentrum geeft Roestvrij Theater bovendien de mogelijkheid om theatertrainingen te organiseren. "We geven geen training in een vertrouwde omgeving, maar juist op een locatie waar je het niet verwacht. Net zoals bij onze voorstellingen", aldus Breen. "We willen een Roestvrijplaats creëren waar heel veel mogelijk is. Een plek waar je creativiteit, je fantasie en je verbeelding alle vrijheid krijgt en wordt gestimuleerd. Die vrijheid is de basis van onze theatertrainingen."

'Steeds meer vraag'

De eerste lessen worden gegeven door theaterdocent Margriet Bolding uit Dwingeloo. Zij start met twee groepen op de zaterdagochtend in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 7 jaar en 8 tot en met 12 jaar. Al spelenderwijs leren de kinderen verschillende theatertechnieken, waarbij fysiektheater en het gebruik maken van de locatie de meeste aandacht krijgt. "We wilden al lange tijd theatertrainingen aanbieden omdat spelers hier steeds meer naar gingen vragen", licht Breen toe.

Maar eerst zal de nieuwbakken thuisbasis nog onder handen worden genomen. "We gaan verbouwen zodat het helemaal bij ons past", legt Breen uit. "We hebben daarvoor een uitgebreide brainstormsessie, waarbij iedereen z'n ei kwijt kan. Dan wordt het echt een plek voor ons allemaal."