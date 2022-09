Gemeente erkent Janny Hofstra als voorzitter dorpshuis Nieuw-Buinen

Janny Hofstra is de rechtmatige voorzitter van het dorpshuis in Nieuw-Buinen. Dat laat de gemeente Borger-Odoorn weten in een bericht op de gemeentelijke website.

Al maanden rollebollen bestuursleden en vrijwilligers van het dorpshuis met elkaar over straat. Het conflict duurt voort en omdat het een complexe zaak betreft, heeft wethouder Ankie Huijing-Van Tongeren (CDA) juridisch advies ingewonnen.

De rechter heeft in het conflict de uitspraak gedaan dat de geschorste voorzitter van het dorpshuis mocht terugkeren en heeft de penningmeester ontslagen. Met die uitspraak kwam meer duidelijkheid, maar de rust rond het dorpshuisbestuur keerde nog niet terug. De oorzaak daarvan ligt onder meer in meningsverschillen over de zittingstermijnen van de verschillende (oud-)bestuursleden, verklaart de gemeente.

Toekomst

De wethouder voelt de drang om te werken naar een oplossing voor de toekomst. Zo heerst er - tot nu dus - onduidelijkheid over de samenstelling van het bestuur. "Voor ons is het van groot belang wie het aanspreekpunt is bij het dorpshuis. Daarom moeten we eerst in kaart brengen wie onze officiële gesprekspartners zijn", zei Huijing-Van Tongeren anderhalve maand geleden.