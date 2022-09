Juridische procedure rond komst mestvergasser in Emmen sleept zich voort

Als voorbeeld noemt Baptist de luchtwassers die volgens Stercore die een rendement moeten halen van 99,6 procent. "Deze installatie moet in dat geval wel topsport zonder rustpauze bedrijven zonder enige vorm van onderhoud, storing of onderbrengen. Bovendien leveren luchtwassers in de praktijk gemiddeld 85 procent."

Milieudefensie is geen tegenstander van de komst van de vergasser, aldus Baptist. "Maar iedereen heeft zich aan de wet te houden." Toch plaatst hij een kanttekening bij het nut er van. "In Nederland is er sprake van een te grote veeteelt. We moeten over naar een ander soort landbouw. Een kringlooplandbouw waarbij er geen ruimte meer is voor een mestvergasser, omdat er in dat scenario niet voldoende mest overblijft. Maar dat is een andere discussie."