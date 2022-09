Hopelijk nu echt: Dwingeloo maakt zich opnieuw op voor maanmissie

De spanning loopt op in Dwingeloo: vandaag wordt er in Florida een raket gelanceerd richting de maan. En ondanks dat de VS een eind verderop is, zitten ze in Dwingeloo bij CAMRAS op de eerste rang. Daar wordt de missie gevolgd met de radiotelescoop.

De missie zou eigenlijk plaatsvinden op 29 augustus, maar werd op het laatste moment gecanceld vanwege technische problemen. Een van de vier motoren aan boord kon niet op temperatuur komen.

Op hoop van zegen

De lanceerpoging - want er is nog steeds geen garantie dat het lukt - is op zaterdagavond tussen 20:17 en 22:17. Kort na de lancering zouden de eerste signalen in Dwingeloo al moeten worden ontvangen.

"Laten we hopen dat het dit keer wel lukt", zegt Tammo Jan Dijkema van CAMRAS. "Het is natuurlijk ook wel een enorme raket, er zit meer dan tien jaar werk in. Elk onderdeeltje moet werken, dus de kans is er dat ze vandaag ook weer een nieuw floepertje vinden dat het niet doet."

Onbemand

Aangezien het een testvlucht is, zal deze vlucht onbemand zijn. In 2024 volgt een bemande vlucht rond de maan. Pas in 2025 of zelfs daarna zullen er waarschijnlijk echt twee astronauten op de maand landen.

De raket zal enkele rondes om de maan draaien. Na een flinke maand komt de raket weer terug richting aarde.

In de telescoop

Om de telescoop te bedienen zitten de mensen van CAMRAS in het waarneemhuisje onder de spiegel. Zo zitten ze dus als het ware 'in' de telescoop. Daar hebben ze minimaal twee mensen voor nodig om de veiligheid te waarborgen, maar Dijkema verwacht dat ze er tijdens de lancering wel met een man of vijf zullen zitten.

"Vroeg in de avond kunnen we 'm eventjes zien. De tweede keer komt hij rond tien uur weer op en dan kunnen we hem de hele nacht zien."

Waardevolle meting

Ook al hebben ze er naar eigen zeggen zeker zin in, de mensen van CAMRAS gaan de maanmissie niet puur voor de lol volgen. De informatie die ze oppikken sturen ze door aan NASA, die het gebruikt voor het vaststellen van de locatie van de raket.