Radio Drenthe is digitaal verhuisd: wat te doen?

Radio Drenthe is afgelopen maand verhuisd. Niet daadwerkelijk, maar de digitale radiofrequentie van Radio Drenthe is nu 7C. Heb je een DAB+-radio, dan kan het zijn dat je Radio Drenthe kwijt bent.

De nieuwere DAB+-toestellen of autoradio's gaan automatisch op zoek naar de beste frequentie, maar dat is niet bij alle radio's het geval. Hoor je al enige tijd niets meer uit de speaker, waar dat wel zou moeten, dan kan het zijn dat je je radio opnieuw moet instellen.

Rescan

Hoe je een zogeheten rescan doet, is afhankelijk van je toestel en dat staat beschreven in je handleiding. Daar is geen algemene uitleg voor te geven.

Mis je dus al een tijdje Radio Drenthe op je digitale radio, dan moet je even de zenders opnieuw zoeken. We zaten op 6B, dat moet nu dus 7C worden. Heb je nog een gewone FM-radio? Dan is er niets aan de hand. Op 90.8FM is Radio Drenthe nog altijd gewoon te ontvangen. Ook kan radiokijken overdag gewoon op TV Drenthe.

Nieuwe programmering

Heb je het signaal van Radio Drenthe weer te pakken? Dan kun je vanaf volgende week luisteren naar de nieuwe programmering. Op maandag 5 september begint Judith Regendorp de dag vanaf 07.00 uur met 'Goedemorgen Drenthe'. Vanaf 09.00 uur presenteert Wim Boer 'Koffie en Keuvelen'. 'Anouk in de Middag' is er van 12.00 tot 15.00 uur en 'Studio Steenbergen' tussen 15.00 en 18.00 uur. Johan Derksen sluit de dag tussen 18.00 en 19.00 uur zoals gebruikelijk af met 'Muziek voor Volwassenen'.

In het weekend zijn naast de bestaande programma's ook 'De Boer op', de' Ziezozaterdagshow' en 'Karstival' te beluisteren. En op zondag tussen 18.00 en 19.00 uur is er muziek van Johan Derksen in 'De nalatenschap van Harry Muskee'.