Valentino Rossi heeft geen verklaring voor matige kwalificatie

Alle ballen op Valentino Rossi

Met een tijd van 1.33.4 bleef hij meer dan 1.4 seconden boven de tijd van Fabio Quartararo, die voor de derde keer dit seizoen pole position pakte."Ik voel me niet comfortabel, zeker op het snelste gedeelte van de baan ben ik niet snel genoeg", verklaarde Rossi na afloop van de kwalificatietraining. "Ik heb, eerlijk gezegd, geen idee hoe het komt."“Vanochtend ging het niet zo slecht toen het nog niet zo warm was en kon ik een tijd rijden die goed genoeg was voor Q2. Helaas kwam ik in die snelle ronde een stukje buiten de baan, waardoor de ronde geschrapt werd.""Toch was ik optimistisch gestemd voorafgaand aan de kwalificatie, maar ik had in de middag veel minder grip wat te maken lijkt te hebben met de baantemperatuur. Maar het is niet anders, ik zal van ver moeten komen morgen", besluit Rossi.