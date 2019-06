Beste prestatie van het seizoen voor Zonta van den Goorbergh

De overwinning ging naar de Spanjaard Carlos Tatay, die nu drie van de vier races op zijn naam heeft geschreven. Tatay bleef op de meet zijn landgenoot Pedro Acosta nipt voor. Derde werd de Japanner Haruki Noguchi.Bijna ging de zege overigens naar een Belg, Barry Baltus. Hij reed lang rond op plek 3, maar loerde op zijn kans in de allerlaatste ronde. Hij passeerde eerst Acosta en probeerde in de GT-bocht ook Tatay uit te remmen. Dat lukte in eerste instantie, maar de alles of niets poging mondde uit in een valpartij.Van den Goorbergh reed een eenzame wedstrijd. De jonge Nederlander verloor in de eerste ronde, door een buiteling voor hem, al teveel tijd om in het vervolg van de wedstrijd een rol te kunnen spelen in de kopgroep. En dus was het voor Van den Goorbergh een lange wedstrijd, waarin hij vooral koel moest blijven en constant en dat deed hij prima. Van de 23 courerus finishten er uiteindelijk 17.Tatay breidde zijn voorsprong in het algemeen klassement vanzelfsprekend uit. De 16-jarige coureur heeft na vier races 95 punten. De nummer twee in het klassement, Yuki Kunii (uit Japan), volgt met 54 punten.Van den Goorbergt pakte met zijn negende plaats 7 punten en heeft nu 13 in totaal. Met dat aantal staat hij 15e in de stand van Red Bull Rookies Cup en dat met nog 8 races op de kalender. De eerstvolgende van die acht is vanmiddag. Om 15.30 staat namelijk de tweede race in het TT-weekend gepland.