Vuurwerkshow Eelde gaat ondanks droogte door

Het vuurwerk mag alleen recht omhoog worden afgestoken, en de brandweer houdt het gras nat. Eerder deze zomer mocht een vuurwerkshow in Klijndijk niet doorgaan. Het risico voor brand was te groot. Het zou plaatsvinden op een campingterrein waar tenten stonden.

Ook voor september staan er in de provincie meerdere shows gepland. Zolang de droogte aanhoudt wordt per evenement afgewogen of het door mag gaan.

De vuurwerkshow in Eelde is vanavond om 22:30 uur op het festivalterrein.