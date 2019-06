Quartararo dolblij met pole op 'mythisch' Assen

"Het is een geweldig gevoel om hier in Assen op pole te staan", aldus Quartararo. "Het is een mythisch circuit. Dat ik dan ook nog eens een nieuw baanrecord heb gevestigd maakt het extra mooi. Ik voel me het hele weekend al goed en met name in de laatste sectie loopt de motor geweldig.""Het wordt vandaag ongeveer even warm als gisteren en met beide banden zijn wij we aardig goed", zei hij gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race. "We moeten nu beslissen welke banden we gaan gebruiken. De voorband is wel duidelijk, maar aan de achterkant hebben we nog wel wat vraagtekens. Vooral in de beginfase, als we nog rijden met een volle tank. Het managen van de banden tijdens deze lange race van 26 ronden is cruciaal."De Fransman verwacht een groepsrace met veel inhaalacties. "Een race die op het laatst pas beslist gaat worden. Het zal pittig worden voor mij, gezien de kwetsuur aan mijn onderarm waar ik onlangs aan geopereerd ben."Als Quartararo in Assen weet te winnen dan krijgt Regis Laconi bijna twintig jaar na zijn enige overwinning in de Koningsklasse eindelijk een opvolger, want na 19 september 1999 in Valencia won er nooit meer een Fransman in de 500cc en later de MotoGP.