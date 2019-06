Marquez gaat voor 75e GP-zege en tiende podium op rij in Assen

Als de zevenvoudig wereldkampioen wint in Assen dan is het zijn 75e GP-zege uit zijn loopbaan, die (op het hoogste niveau) begon op het circuit van Estoril in Portugal in de 125cc.De coureur, die vandaag voor de 194e keer van start gaat in een GP won dus tot nu toe 74 keer. Daarnaast finishte hij 31 keer als tweede en 17 keer als 3e. Dat betekent dus dat Marquez in bijna 61% van alle GP's op het podium staat.In Assen is Marquez, die vanmiddag om 14.00 uur vanaf plek 4 moet vertrekken, sinds 2010 vaste podiumklant. Als hij ook vandaag bij de beste drie eindigt, wordt het dus zijn tiende podium in Assen op rij. Op het Drentse circuit won Marquez 5 keer: Twee keer in de MotoGP, twee keer als Moto2-coureur en zijn eerste zege dateert in Assen uit 2010 toen hij de 125cc-race won.Wil je niets missen van de races en de sfeer op en rond de baan, luister dan live naar TT Radio Drenthe