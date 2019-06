TT eindigt teleurstellend voor Bendsneyder met val

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Hij moest ondersteuning krijgen om van het circuit af te wandelen. Onderzoek in de medische post op het circuit wees uit dat hij slechts wat blauwe plekken had overgehouden aan de buiteling.De 20-jarige Bendsneyder kende al geen gelukkig weekeinde. De Rotterdamse wegracer uit het Nederlandse GP-team van de Roelof Waninge uit Dwingeloo had tijdens de trainingen grote problemen met de afstelling van zijn motor. Ook in de kwalificatie kwam hij er niet aan te pas en reed slechts de 24e tijd.Teammanager Jarno Janssen was vooral blij dat Bendsneyder niets mankeerde, maar kon verder weinig vreugde halen uit de thuisrace van het enige Nederlandse team dat actief is in het WK wegrace. "Een crash is niet de manier waarop je je thuisrace wilt afsluiten. Het is heel spijtig. Bo had het heel moeilijk dit weekeinde; we slaagden er maar niet in het juiste gevoel met de motor te creëren. Er rest ons weinig anders dan de blik op de volgende race te richten en hier weer van te leren. Voor mij staat vast dat we sterker zijn dan we hier hebben laten zien."