Fernandez lachende derde in spectaculair valfestijn Moto2

Augusto Fernandez heeft op het TT Circuit in Assen de eerste zege uit zijn carrière gepakt. In een spectaculaire Moto2-race boordevol incidenten was de Spanjaard de meest gelukkige.

Voor Bo Bendsneyder duurde de race maar kort. De Nederlander van het raceteam van Dwingelder Roelof Waninge startte na een teleurstellende kwalificatie vanaf de 22ste plaats. In de tweede ronde gleed hij onderuit en zo eindigde zijn TT in mineur. De Rotterdammer werd naar de medische post gebracht voor controle, waar bleek dat alles in orde was met hem.Brad Binder, gestart vanaf plek twee, reed het grootste deel van de race vooraan, maar slaagde er niet in om een gat te slaan met zijn achtervolgers. Die achtervolgers legden elkaar het vuur na aan de schenen, met valpartijen tot gevolg. Uiteindelijk kwamen slechts achttien van de 29 gestarte rijders over de finishlijn.Met nog zes ronden te gaan pakte de opgestoomde WK-leider Alex Marquez de leiding. Er ontstond een kopgroep van vier, met naast Marquez en Binder ook Lorenzo Baldassarri en de vanaf plaats dertien gestarte Fernandez.De vier streden flink. Drie ronden voor het einde gleed Baldassari weg en nam hij in zijn val Marquez mee. De nummers een en twee van de wedstrijd. Een cruciaal moment, want daardoor kwam Fernandez opeens aan kop te liggen. De lachende derde stelde de zege veilig en achter hem pakte Binder de tweede plaats. Luca Marini mocht ook op het podium klimmen.