Ruim 175.000 feestgangers naar TT Festival

Donderdag vielen de bezoekersaantallen wat tegen in verband met het koude weer. Toch kwamen er toen 35.000 bezoekers naar het festival. "Vergeleken met de donderdagavond van 2018 zijn we ook gegroeid," vertelt Sander ten Bosch, projectleider van het festival dat wordt georganiseerd door de gemeente Assen en horeca-ondernemers."Vrijdag, de dag die tot dit jaar altijd de meeste mensen trok, waren er 65.000 festivalgangers in het centrum," aldus Ten Bosch."Zaterdag was echt een topdag met 75.000 mensen." De ouderwetse TT nacht werd dit jaar op zaterdag gehouden in plaats van vrijdag.In plaats van vier dagen koos de organisatie dit jaar voor een driedaags festival. "Als ik kijk naar die bezoekersaantallen is dat best goed uitgepakt, maar een evaluatie met de horeca moet blijken of dit een goede stap is geweest", meldt ten Bosch.Ondanks een aantal aanhoudingen zijn de dagen relatief goed verlopen. Echter ziet de organisatie het toenemende gebruik van lachgas wel als een opkomend probleem. "Het mag volgens de wet gewoon verkocht worden in winkels en horecazaken. Straatverkoop hebben wij verboden, maar gebruik is op zo'n groot festival heel moeilijk tegen te gaan, vooral omdat het legaal vekrijgbaar is."Vooralsnog was dit het laatste jaar voor Ten Bosch. Hij werkt als ambtenaar voor de gemeente Assen, de organiserende partij. Vanaf volgend jaar ligt de organisatie in handen van stichting TT Week. Het budget is dik zes ton. En zeker vier jaar lang zorgt de stichting voor een drie dagen durend feest met muziek, motorspektakel en TT-kermis. "Ik heb nog allerlei nieuwe ideeën voor een eventueel nieuwe projectleider. Ik geniet enorm van dit festival. Of ik volgend jaar weer de organisatie op mij neem als projectleider, wordt tijdens de evaluatie besproken." Een nieuw bestuur voor de kersverse stichting is overigens al wel bekend. In oktober wordt bekend gemaakt wie de nieuwe directeur en dus projectleider wordt.