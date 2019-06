Ruzie om lego oorzaak steekincident Hof van Saksen

Dat vertelt manager Roland Rozenbroek van Hof van Saksen. In de gang tussen het restaurant en de wc's zit een muur met lego, waar kinderen aan het spelen waren. Eén kind bouwde de lego op, en de ander brak het af.Eén van de moeders greep in, waardoor de moeders van beide kinderen ruzie met elkaar kregen. Niet lang daarna mengden ook de oma's zich in het gesprek en ontstond een familieruzie.Eén van de moeders werd door de ander aan haar haren bij de legomuur weggetrokken. De man van het dadergezin pakte een mes van tafel en stak de oma van het andere gezin.Volgens Rozenbroek was er geen paniek in het restaurant. "Iedereen was wel geschrokken vanwege het geschreeuw, maar de gang was snel af te zetten en uit het zicht te houden. Via een zij-ingang hebben we de families uit de gang gehaald."De hulpdiensten waren snel ter plaatse. "Ze hebben het fantastisch gedaan, alle instanties hebben goed ondersteund. Op aanwijzen van ons zijn de man die stak en zijn vrouw gearresteerd."De manager van Hof van Saksen kan zich niet voorstellen dat meer maatregelen helpen. "We hebben 24 uur bewaking en videocamera's. Zoiets is nooit te voorkomen, ben ik bang."Wel wordt er nazorg verleend aan de gasten en het slachtoffergezin. "We bezoeken alle gasten om uitleg te geven over gisteravond en ze gerust te stellen." Het dadergezin komt op de black list van het park te staan.