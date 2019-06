Viñales pakt met TT-winst eerste zege van seizoen

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Marc Marquez werd tweede en Fabio Quartararo eindigde op plek drie.Viñales haalde dit seizoen nog maar één keer het podium (derde plaats in Spanje) en stond voorafgaand aan de race elfde in het klassement om de wereldtitel. Maar in Assen liet hij zien dat hij het racen niet verleerd is.Alex Rins was het beste weg en pakte de koppositie vanaf startplek drie. Maar Rins ging onderuit, waardoor polestarter Quartararo vooraan kwam te liggen. Er ontstond een kopgroep van drie, met naast Quartararo de van plek twee begonnen Viñales en Marquez. Quartararo kon het hoge tempo niet aan en moest lossen uit de kopgroep.Valentino Rossi deed op dat moment al niet meer mee. Hij ging in de vijfde ronde onderuit en moest een toch al tegenvallende TT vroegtijdig verlaten.Marquez en Viñales streden om de zege. In de laatste ronden slaagde Viñales erin om weg te rijden bij de WK-leider. Hij maakte geen fout en kwam met bijna vijf seconden voorsprong als eerste over de finish.Het is voor Viñales de eerste keer dat hij de TT wint in de koningsklasse. Wel won hij in Assen al eens in de 125cc- en in de Moto3-klasse.Hij stijgt door zijn zege naar de zevende plaats in het klassement. Marquez blijft leider, met 44 punten voorsprong op Dovizioso en 52 op Danilo Petrucci.