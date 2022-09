Zoektocht naar nieuw toptalent atletiek onder winkelend publiek in Hoogeveen

In het centrum van Hoogeveen lag vanmiddag een sprintbaan van 60 meter. Alle voorbijgangers die dat wilden, konden een sprintje trekken. Doel was om de snelste vrouw en man uit de stad te vinden.

"De winnaar van vandaag krijgen een mooie prijs aangeboden: een trainingsstage op Papendal bij de Atletiekunie. Daar worden ze voorbereid op de kwalificatie voor de NK in Apeldoorn en gaan ze de challenge aan met mensen uit zeven andere gemeenten", zegt Erik Reumer, voorzitter van atletiekvereniging HAC'63 en medeorganisator van het evenement.

Nationaal kampioene op de zevenkamp Sophie Dokter liep ook mee ter ondersteuning van de jongste kandidaten. Zelf is ze niet 'ontdekt'. "Ik ging eigenlijk al op mijn zesde op atletiek omdat mijn ouders dat vroeger allebei ook hebben gedaan. Dus het was wel vanzelfsprekend dat ik het ook zou uitproberen. En toen merkte ik dat ik het superleuk vond en ook een beetje talent had. Toen ben ik doorgegaan tot waar ik nu ben", zegt ze.