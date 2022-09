Wagen het Wad wint juryprijs tijdens Bloemencorso Eelde

Het Wad is de winnaar van het Bloemencorso Eelde 2022. De wagen werd gemaakt door de wijk Hooiweg-Schelfhorst. Het thema van het Bloemencorso is dit jaar 'Werk aan de Winkel'.

En werk aan de winkel is er ook op het wad. Zo is er voor de mens werk aan de winkel als het gaat om het beschermen van het bijzondere natuurgebied, het Wad, en er respectvol mee om te gaan, staat in de omschrijving van de wagen te lezen.