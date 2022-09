WZA-bestuurder Paul van der Wijk over tijd in het ziekenhuis: 'Een surrealistische periode'

Paul van der Wijk begint aan zijn laatste maand als bestuurder bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), daarna trekt hij de deur achter zich dicht. En dat doet hij met een dubbel gevoel, zo vertelt de ziekenhuisbestuurder in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Je wordt er toch wel wat melancholiek van als je je bedenkt dat je de deur dicht zal trekken, want we hebben echt mooie dingen gedaan."

Surrealistische periode

Drie jaar lang was Paul van der Wijk bestuursvoorzitter van het WZA in Assen. Een groot deel van die tijd stond in het teken van de pandemie. ''Een surrealistische periode,'' zo noemt de bestuursvoorzitter deze periode. "Ik stond ''s ochtends op en dan hoorde ik de vogeltjes fluiten en scheen de zon, en dan kwam ik in het ziekenhuis en dan was iedereen in rep en roer. Mensen in pakken, de IC werd naar een andere plek verhuisd, een triagetent. Allemaal ongelofelijk heftig. En ook voor de verpleegkundigen en medisch specialisten."

Les geleerd

Van der Wijk kan zich de eerste keer dat hij over het virus hoorde nog goed herinneren. "Op 4 januari kwam een van de longartsen bij ons binnen en hij zei: ik heb gezien dat er in China een geheimzinnig virus is, zo noemde hij dat toen. En dit was verder nog helemaal nergens bekend, dus we konden er ook niet zo heel veel mee."

Totdat de eerste coronagevallen in Nederland werden vastgesteld. "Op de dag dat de eerste patiënt in het zuiden werd opgevangen hebben wij ons eerste crisisteam hier in Assen opgezet. We hebben meteen extra mondkappen besteld, isolatiejassen, medicatie, maar we hadden natuurlijk geen idee wat er allemaal ging gebeuren. We hebben binnen 48 uur een hele grote triagetent voor de deur gezet. Die was 67 meter lang. Iedereen was meteen in de actiestand. En dat is natuurlijk wat een ziekenhuis ook heel goed kan."

De pandemie leerde hem ook een les voor het ziekenhuis. "Ik denk dat het in Assen heel belangrijk is dat er acute zorg blijft, en dat je goed op je personeel past," besluit Van der Wijk.

Paul van der Wijk neemt op 27 september afscheid van het WZA. Naar een opvolger wordt nog gezocht. Deze week staan gesprekken gepland.