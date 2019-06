Tiende podiumplaats in Assen op rij voor 'winnaar' Marquez

In zijn eerste twee jaar als GP-coureur haalde Marquez het podium niet in Assen, maar sinds 2010 is hij vaste klant. Hij won de TT één keer in de 125cc-klasse, twee keer in de Moto2 en twee keer in de MotoGP. Vier keer werd hij tweede en een keer derde.De Spaanse leider in de WK-stand kijkt tevreden terug op zijn TT. "Deze tweede plaats voelt als een overwinning", zei hij na afloop. Marquez was er gebaat bij om punten te pakken, omdat de nummer drie in de WK-stand Alex Rins al vroeg in de race viel."Viñales was vandaag sneller. Ik heb hem een paar rondjes gevolgd om het gat met Quartararo te vergroten en daarna kon ik de tweede plaats veiligstellen."Marquez verstevigde zijn leidende positie in de stand om de wereldtitel. Hij heeft nu 44 punten voorsprong op Andrea Dovizioso en 52 op nummer drie Danilo Petrucci.