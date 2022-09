Sponsoractie bij televisietoren als eerbetoon voor overleden Thomas

Een bijzondere inzamelingsactie, op een bijzondere plek. 950 mensen kochten een kaartje om dit weekend de televisietoren in Hoogersmilde te bezoeken. De sponsoractie voor Alpe d'HuZes is een eerbetoon aan Thomas Hegen uit Smilde. Thomas overleed afgelopen juni op 16-jarige leeftijd aan botkanker.

De lift in de televisietoren staat vandaag niet stil. In groepjes van vijf personen worden de bezoekers naar boven gebracht. Veertien verdiepingen hoger wacht ze een uitzicht dat met het heldere weer zelfs reikt tot aan Groningen. "Gelukkig heeft Thomas het ook kunnen zien," vertelt Marnix Hegen, de vader van Thomas. Twee jaar geleden bracht hij met zijn zoon een bezoek aan de televisietoren. "Toen zouden we deze actie al houden, maar door corona is het uitgesteld tot vandaag. Thomas kan er niet meer bij zijn, maar hij gaf aan dat hij graag wilde dat de actie door zou gaan."

De tv-toren werd door de beheerder gratis opengesteld voor dit doel. Zo'n grote drukte voor hun actie hadden Marnix en zijn vrouw Marcella niet verwacht. "We waren blij met 700. Maar de laatste week hebben we er flink aan getrokken om de laatste kaartjes te verkopen en dat is goed gelukt." Bijna tienduizend euro halen ze hiermee op. Daar staat wel een tegenprestatie tegenover. In 2023 doen ze, net als dit jaar, mee aan de beklimming van de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.