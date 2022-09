Dwingeloo was er klaar voor, maar lancering van maanraket gaat weer niet door

De lancering van maanraket Artemis richting de maan gaat niet door. De lancering is afgelast omdat er technische problemen zijn.

Bij het CAMRAS in Dwingeloo zaten ze er klaar voor om de missie te volgen via de radiotelescoop. "Laten we hopen dat het dit keer wel lukt", vertelde Tammo Jan Dijkema van CAMRAS vanochtend. Dit is dus niet het geval.

De missie zou eigenlijk plaatsvinden op 29 augustus, maar werd op het laatste moment gecanceld vanwege technische problemen. Een van de vier motoren aan boord kon niet op temperatuur komen. Ook dit keer was er een technische probleem en had de raket last van brandstoflekkage.