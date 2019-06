Van de Lagemaat opgelucht na beste TT ooit

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Toch is hij tevreden. Zijn derde TT noemt hij zijn beste ooit. "Als je kijkt naar de trainingen en kwalificaties, dan stond ik er gewoon een stuk beter bij. Hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken en hier op een gegeven moment als vaste deelnemer te staan."Van de Lagemaat had een uitstekend start, waarbij hij meteen drie coureurs voorbij ging. "Ik probeerde met ze mee te komen toen ze me weer voorbij gingen, maar helaas lukte dat niet. Daarna heb ik de wedstrijd zo constant mogelijk proberen te rijden. Gewoon uitgereden en genoten."Het gevoel dat overheerst is opluchting. " opluchting dat het weekend goed is verlopen. We hebben geen schuivers gemaakt en we hebben een grote stap gezet. Hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken naar mijn volgende wedstrijd."Als wildcardcoureur zien we de Culemborger niet meer op de TT, want per circuit kan een rijder maximaal drie wildcards krijgen. "Maar ik loop hier volgend jaar ongetwijfeld rond, in wat voor hoedanigheid dan ook."