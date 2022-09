Brandweer blust brandjes in de natuur

Een brand vandaag in een weiland aan de Lienstukkenweg in Balloo. De brandweer kreeg in de middag melding van de brand. Ook in Drijber rukte de brandweer vanmiddag uit voor een brandje in de natuur.

Hier stond een bult hooi in brand.

Droogte

Afgelopen week waren er meerdere brandjes in de natuur. Zo was er brand in een weiland in Annen. En woedde er een natuurbrand in het Pittelose Park in Assen. Hier was het de derde natuurbrand in dezelfde straat in twee weken tijd.