Met vier schrijvers werken aan een boek: 'In zeven maandjes hebben we het geregeld'

Met vier schrijvers werken aan een boek: het schrijverscollectie van A t/m Z gingen hiermee aan de slag. Nu, zeven maanden later, ligt er het boek: 'Het verborgen pad.'

Hoe moeilijk is het schrijven van een boek met vier personen? "Niet zo moeilijk", vertelt Claudia Stinne, een van de schrijvers aan de tafel van het Radio Drenthe-programma Cassata. "Het viel ons best wel mee. Ik denk dat we het best goed hebben gedaan en we hebben het in zeven maandjes geregeld."

Het collectief bestaat naast Claudia Stinne uit Victor Vergeer, Jeannette Hachmang en Jos Govaarts uit Aalden en Zweeloo. De schrijvers maakten één gezamenlijk verhaal met daarin vier vervlochten verhalen, waarvan de auteurs er elk één schreven. Het boek leidt vier wandelaars door de dorpen uit de voormalige gemeente Zweeloo en door diverse tijdsperiodes

Victor Vergeer: "We moesten eerst verzinnen van wat we gingen schrijven. En daarnaast heeft iedereen zijn eigen stijl, en iedereen heeft zijn eigen ideeën. Dus we hadden er moeite mee om te bedenken wat we zouden doen. Uiteindelijk hebben we besloten dat iedereen een eigen verhaal schrijft, gebaseerd op een gebeurtenis in de omgeving van Aalden en Zweeloo. En daarna zouden we dan een verhaal daaromheen breien."