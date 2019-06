Duitse amazones heersen bij dressuurwedstrijd Exloo

Langehanenberg was de grootste naam op het internationale concours, dat 140 deelnemers uit heel Europa trok. De 37-jarige Duitse startte in Exloo met de 11-jarige Hollywood, één van haar drie paarden die Langehanenberg op dit moment op Grand Prix niveau uitbrengt.Of dit 'nachwuchspferd' in beeld is voor de Olympische spelen in Tokyo? "Wie weet", lacht Langehanenberg. "Ik ben nu zo'n twee jaar met 'm bezig en hij wordt steeds beter. Hij is van zichzelf wat angstig, maar heeft wel een hele goeie instelling. Hij wil het graag goed doen. Ik ben overtuigd van z'n talent, maar de echte routine moet nog komen."De tweede plaats in de kür ging naar Tristan Tucker. Met de prachtige zwarte Zephir O (v. Sunny Boy) moest de Australische ruiter ruim een procent toegeven op de Duitse winnares. De Spanjaard Juan Manuel Vidal eindigde als derde.De Grand Prix Special werd met afstand gewonnen door Jil-Mariëlle Becks met haar Damon's Satelite, een nakomeling van Damon Hill, de hengst waarmee Helen Langehanenberg teamgoud en individueel zilver behaalde op de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen. Becks werd vorig jaar in Exloo nog Europees kampioen in de Grand Prix voor deelnemers onder de 25.