Valentino Rossi schuldbewust na val in TT

De meervoudig wereldkampioen bood zijn excuses aan voor de crash die hij veroorzaakte tijdens de TT van Assen. De coureur schoffelde LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami onderuit in Stekkenwal. "Het was mijn schuld", aldus Rossi.Het was al met al een lastig weekend voor de Italiaan, die eigenlijk geen moment in de wedstrijd zat op het TT Circuit."Het was een heel lastig weekend met een beetje pech, dat is heel erg jammer. Ik was te langzaam, maar toch voelde het in de race niet slecht. Ik probeerde Nakagami in te halen in Stekkenwal, kwam iets te ver van de ideale lijn waardoor ik de voorkant verloor bij het insturen van de bocht. Het was een zware crash, maar we zijn oké en dat is uiteindelijk het belangrijkste."Waar Rossi zijn race jammerlijk vroegtijdig eindigde, won teamgenoot Vinales de race. "Dit is een geweldig resultaat voor het team, ik ben blij voor Yamaha en Maverick verdient deze overwinning."