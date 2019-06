TT voorzitter Arjan Bos: Het was een goede TT

"De races waren erg spannend, alle wedstrijden waren goed, er waren 105.000 mensen, en het weer was prachtig", aldus Bos. "En er zijn geen rare dingen gebeurd binnen en buiten het circuit. Het was een goede TT."Bos is ook zeer te spreken over de verkeersafwikkeling voor en na de races. "Vorig jaar stonden mensen na de TT lang in de file. Dit jaar was de aanvoer goed en ook de afvoer was goed en daar ben ik heel erg blij mee."Na vorig jaar werd een nieuw verkeersplan ontworpen en dat leek goed te werken, bevestigt Remco Meinen van het bureau dat het plan mee ontwikkelde. "Het nieuwe plan lijkt zich goed te ontvouwen. Rond half zes waren de parkeerplaatsen leeg. Maar je moet met een evenement als dit niet de verwachting hebben dat je binnen tien minuten kan wegrijden. De uitstroom ging massaal. Daar hoort een beetje vertraging bij, maar het is een heel stuk verbeterd ten opzichte van vorig jaar."De TT trok voor het vierde opeenvolgende jaar ongeveer 105.000 bezoekers. "Eigenlijk kunnen we er niet meer kwijt, met 105.000 zitten we eigenlijk vol", zegt Bos. We kunnen misschien hier en daar nog een paar duizend bijplussen tot een maximum van 110.000. Maar in feite is het uitverkocht, het was echt top, we zijn meer dan tevreden."