Baancommissaris uit liefde voor de motorsport

Een gratis standplaats op de speciale camping voor TT-vrijwilligers, een lunchpakket en een warme maaltijd staan er tegenover. Maar ze doen het allemaal maar voor één ding: dichtbij de races. "Dit is mijn mooiste hobby", zegt Loek Kusters. "Je kunt zo heel dicht bij de coureurs komen." "We krijgen mooie races te zien en we staan dicht op de actie", vult Jan Siegers aan."En we hebben een hechte band. Je kent elkaar inmiddels al zo lang. Je weet wat je van elkaar kunt verwachten", vult Jan Siegers aan.Voor Henk Hindriks uit Emmen is het vandaag een extra bijzondere dag. Na 43 jaar is het zijn laatste TT als hoofd van de pitstraat. Later dit jaar wordt hij 72 jaar. En dat is de leeftijdsgrens voor zowel vrijwilligers als bestuurders bij de TT. '"Jazeker is het met pijn in het hart. Het is een stuk van je leven. Als je goed met de mensen omgaat, krijg je ook goed terug. In de pitstraat zijn ze vaak gestresst. Je moet de mensen dan niet aanraken, netjes benaderen van de voorkant en niet even van achteren aan het jasje trekken", besluit Hindriks.