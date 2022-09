Week van Drenthe: nieuwe vaccinatielocatie en op zoek naar bommen

Heel wat operaties deze week in Drenthe. In Havelte is de campagne 'bommen zoeken', de GGD maakt zich klaar op de operatie 'najaarscampagne coronavirus' en kerken zijn bezig met de operatie 'vluchtelingen opvangen'.

De GGD Drenthe staat in de startblokken om te beginnen met de najaarscampagne tegen het coronavirus. In Hoogeveen is daarvoor deze week een nieuwe grote vaccinatielocatie geopend.

De kerken openen de deuren voor vluchtelingen. Ze vangen ze sinds deze week op, om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Ondertussen verwelkomt Assen een grote groep jonge mensen, in felgekleurde T-shirts. Het zijn allemaal studenten van de Thorbecke-academie. De studenten maken kennis met Assen.