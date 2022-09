Vriendengroep haalt Zandvoort naar Schoonoord en kijkt samen Formule 1

Wat doe je als Formule 1-fan bent en je niet naar Zandvoort kan of wil om de race te bekijken? Dan houd je gewoon een eigen racefeest in je tuin. Roef Huisman uit Schoonoord deed het samen met zijn vriendengroep. Met tientallen mensen keken ze samen hoe Max Verstappen voor de tweede keer op rij won in Zandvoort.

In de tuin staat een groot zwembad, een bult zand met daarin twee jacuzzi's en lekkere zitjes. Ook staat er een grote tent, natuurlijk een koelkast voor bier en andere drankjes, de barbecue wordt aangestoken, en niet onbelangrijk: een groot televisiescherm. "We kijken altijd samen met een groep vrienden naar de Formule 1 en dan stoppen we elke keer geld in de pot. En dan een keer per jaar organiseren we een groot feest waar iedereen kan komen. Ik verwacht een mannetje of tachtig vandaag", vertelt Huisman.

Hartstikke gezellig, wie er ook wint

Het belooft een groot feest te worden. "Ja dat is gewoon hartstikke gezellig om met zijn allen zo naar de race in Zandvoort te kijken." Maar of de fans veel meekrijgen van de race? "Thuis gaat dat wel beter", zegt vriend Charles Prins. Ook hij is vandaag naar het Zandvoort in Schoonoord gekomen om de race te bekijken. "Vroeger gingen we altijd naar Zandvoort, maar nu is het erg duur. En zo is het ook hartstikke gezellig."