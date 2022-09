Drakenbootwedstrijd in de vaart op Erica: '200 meter peddelen is heel zwaar'

Per boot peddelen acht personen. Er is een trommelaar die het ritme aangeeft. En op de boot is ook nog een stuurman. Dat zijn de ingrediënten voor de drakenbootrace die vandaag is gehouden in de vaart op Erica.

Zeventien teams deden mee. Van vriendengroepen tot sportclubs en zangkoren. Iedere keer strijden er twee teams op Chinese drakenboten tegen elkaar.

Voorbereiding in een jacuzzi

"Vooral gisteravond was een heftige voorbereiding", vertelt deelnemer Erwin Savenije. "We hebben lang bij elkaar gezeten. Geborreld. In een jacuzzi de tactiek besproken en de laatste puntjes op de i gezet voor onze kleding. En het resultaat is ons Hawaii-team."