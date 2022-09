Boaz Veld uit Hoogeveen wint Nederlands kampioenschap discgolf: 'Ik ging voor top 10'

Drenthe heeft er een nationaal kampioen bij. De 18-jarige Boaz Veld uit Hoogeveen is gisteren Nederlands kampioen discgolf geworden. "Dit had ik niet verwacht", reageert hij. "Ik ging voor een top 10."

Het is een lekker begin van Veld, want het is de eerste keer dat hij meedoet aan het nationale kampioenschap. "Dat kan je wel zeggen ja", lacht hij. Dat NK vond plaats in Arnhem, in het Immerloopark.

Combinatie van golf en frisbee

Discgolf is eigenlijk golf, maar dan met een frisbee. De holes zijn vervangen door ijzeren kooien en de armen dienen nu als golfclubs. Waar in het golf met verschillende clubs wordt gespeeld, is dat in deze sport met verschillende discs. Voor veraf worden andere gebruikt, dan voor dichtbij. Wie in de minste werpen de disc in alle 18 holes gooit, wint.

Het Nederlands kampioenschap bestaat uit drie rondes. Zaterdag waren de eerste twee, gisteren was de finaleronde. "De eerste worp was ik het meest zenuwachtig", vertelt Veld. "En de laatste was het mooist. Dat iedereen voor je staat te juichen. Ja, dat ga ik zeker onthouden."

Goede tweede ronde

Die tweede ronde ging vooral goed voor Veld. "Ik eindigde die ronde met een score van -10 (10 onder gemiddeld, red.). Daardoor ging ik met twee punten voorsprong de finaleronde in. En die voorsprong heb ik vast weten te houden."

Waardoor die tweede ronde zo goed ging, weet hij niet. "Ik denk dat het trainen zijn vruchten heeft afgeworpen." Daarnaast speelde hij het hele toernooi zonder druk. Bij zijn debuut leek hem een top 10-klassering wel mooi, maar hij gaat dus met de beker naar huis. En een hele grote glimlach.

België

Eind september wacht het volgende toernooi voor de 18-jarige. Dan speelt hij in de European Tour, in een toernooi in België. Gaat hij dan weer voor de top 10? "Nee, dat is echt te hoog gegrepen. Er doen ook goede spelers uit de Verenigde Staten aan mee. Een top 10 is dan echt een paar stappen te hoog voor mij."

Uiteindelijk is het zijn doel om een carrière op te zetten in de Verenigde Staten. Daar is het veel professioneler, zegt hij. "Daar kan je ook echt een professionele carrière maken. Dat is mijn ultieme droom."