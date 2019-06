Beleef het klapstuk van de TT, de MotoGP, nog één keer met radiocommentaar

Rossi zorgde voor teleurstelling bij zeker de helft van de racefans vandaag op het TT Circuit, want de meervoudig wereldkampioen ging al vroeg in de wedstrijd onderuit met zijn Yamaha. De aspiraties voor een nieuwe wereldtitel kunnen in ieder geval voor dit seizoen in de ijskast. Zijn teamgenoot, Maverick Vinales, zorgde toch nog voor jubelstemming in het Yamaha-kamp door de 89e Dutch TT te winnen.

De 105.000 toeschouwers zagen dat die zege verdiend was. Vinales was de snelste en de meest constante op de baan. Morele winnaar werd Repsol Honda-coureur Marc Maquez, die door zijn tweede plek steviger aan de leiding gaat in de WK-stand en ook Fabio Quartararo was dik tevreden. De jonge coureur uit het Petronas Yamaha Team werd derde en boekte daarmee voor de tweede keer op rij een podiumplek.Maar het had allemaal heel anders kunnen lopen als Alex Rins van Suzuki niet zo vroeg in de wedstrijd onderuit was gegaan, want de Spanjaard ging op dat moment aan de leiding in de TT.Beleef nog één keer de race in de Koningsklasse, met radiocommentaar van Niels Dijkhuizen..