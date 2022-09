Opnieuw een natuurbrand bij De Punt

Bij De Punt is vanavond een natuurbrandje ontstaan. Een voorbijganger ontdekte de brand.

De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. Al snel had de brandweer de natuurbrand onder controle. Het zou gaan om een brand van ongeveer 10 bij 10 meter.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er brand woedt bij De Punt. Vorige maand was het ook raak.