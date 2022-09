Radio Drenthe begint vandaag met nieuwe programmering

Een ander geluid op je radio, want Radio Drenthe begint vandaag met een nieuwe programmering. Judith Regendorp opent de dag op doordeweekse dagen vanaf 07.00 uur met 'Goedemorgen Drenthe'.

"We kennen elkaar vooral van de middag, maar vanaf vandaag starten we samen de dag op", zegt Regendorp over haar nieuwe programma. "Kopje thee, beschuitje of yoghurt erbij en laat je lekker door mij bijpraten over het laatste nieuws uit de regio."

Andere programma's

Wim Boer presenteert daarna vanaf 09.00 uur 'Koffie en Keuvelen'. In het 3 uur-durende programma is veel aandacht voor muziek van Nederlandse bodem. 'Anouk in de Middag' met Anouk Middel is er van 12.00 tot 15.00 uur. 'Studio Steenbergen' met René Steenbergen, tussen 15.00 en 18.00 uur, begint in het eerste uur met veel muziek uit de jaren jaren 60 en jaren 70. Johan Derksen sluit de dag tussen 18.00 en 19.00 uur zoals gebruikelijk af met blues en americana in 'Muziek voor Volwassenen'.

In het weekend zijn naast de bestaande programma's ook 'De Boer op', 'Karstival' met René Karst en de' Ziezozaterdagshow' te beluisteren. En op zondag tussen 18.00 en 19.00 uur is er muziek van Johan Derksen in 'De nalatenschap van Harry Muskee'.