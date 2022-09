Tientallen Drentse pluimveehouders getroffen door vervoersverbod

Het vervoersverbod voor pluimvee treft waarschijnlijk tientallen bedrijven in Drenthe. Dat zegt Piet Faber van de vakgroep Pluimvee van LTO Noord. "Die bedrijven mogen geen dieren aan- en afvoeren, en ook geen mest. Ook voor eieren zijn er beperkingen, maar dat hangt af van de situatie per bedrijf", zegt Faber.

Vrijdag is een vervoersverbod ingesteld in een gebied tussen de Duitse grens en Emmen. Dat geldt in principe voor dertig dagen, al kunnen bedrijven bij de NVWA wel uitzonderingen aanvragen.

Door het vervoersverbod moet het aantal contacten tussen bedrijven teruggebracht worden, zodat het griepvirus zich niet verder kan verspreiden. "We zitten vanaf eind oktober al met ontzettend veel uitbraken. Niet alleen in Nederland, met name in Frankrijk en Hongarije. Het geeft veel ongemak voor pluimveehouders en de dieren. En het geeft ontzettend veel schade."

Die schade is het grootst voor bedrijven die na een besmetting geruimd worden. "Een gemiddelde ruiming kost al gauw een half miljoen tot een miljoen euro. En dan heb ik het nog niet eens over de schade voor bedrijven die niet geruimd worden maar wel beperkt zijn", aldus Faber.

Griepgolf duurt lang

De vogelgriepgolf is al sinds oktober bezig, en dat is opmerkelijk lang. "Het is bijna net zo opmerkelijk als een coronagolf in de zomer", stel Faber. "Blijkbaar kunnen virussen heel goed overleven momenteel. Dat hebben we in de tijd hiervoor eigenlijk nooit gezien. Toen zagen we in de herfst en winter een opleving van de vogelgriep en in het voorjaar verdween het weer. Dit jaar is dat duidelijk anders."

Het vogelgriepvirus kwam oorspronkelijk met trekvogels uit Siberië en China, maar heeft zich nu onder wilde vogels genesteld. "En een aantal blijft hier het hele jaar rond."

Andere aanpak

LTO Noord wil al langer dat er een andere aanpak van de vogelgriep komt. "Een vervoersverbod is niet de oplossing", zegt Faber. "Het is wel de oplossing om te zorgen dat het niet verder verspreid. Maar de oplossing is eigenlijk dat je met steriele lucht een stal gaat ventileren. De wetenschap heeft nog geen eenduidig antwoord op de vraag hoe het virus in de stal kan komen."