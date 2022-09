Hoe kan ik mijn energierekening nog betalen?

Behalve geld besparen is meer inkomen genereren soms ook een optie. Kijk of je meer uren kan werken, regel promotie of salarisverhoging. Neem een weekendbaantje of krantenwijk, en verkoop al je overbodige spullen. Misschien heb je wel een hobby waarmee je net even iets extra's zou kunnen verdienen!

Als je wat spaargeld hebt kun je ook investeren in energiebesparende maatregelen. Hiervoor zijn vaak ook nog subsidies te krijgen zodat je wat minder duur uit bent.

Is overstappen een optie?

Wat je misschien zou overwegen bij een hoge energierekening is de overstap naar een goedkopere aanbieder. Maar is dat eigenlijk wel mogelijk, in een overspannen energiemarkt? Arnoud Timmerman van vergelijkingssite Gaslicht.com legt uit: "Overstappen is mogelijk, echter betreft het momenteel enkel modelcontracten met een variabele looptijd. In de meeste gevallen zijn consumenten nu zelfs duurder uit bij een overstap en is het vaak beter om bij de huidige energieleverancier te blijven zitten."

Overstappen kan dus wel, maar of het verstandig is? "Wij raden om de huidige energietarieven bij de leverancier op te vragen en deze te vergelijken met het huidige aanbod. Gaslicht.com toont momenteel de modelcontracten die worden aangeboden in de markt. Deze zijn niet via ons afneembaar, maar alleen rechtstreeks via de energieleverancier", zegt Timmerman.