Zoek het uit! - Verdwenen paddenstoel of verdwenen draken?

Breng je stem uit, en wij gaan erop uit voor het antwoord in Zoek het uit! Bij het station in Assen stond een ANWB-paddenstoel. En een flinke! Het was de grootste fietspaddenstoel die er was, geplaatst ter ere van de duizendste ANWB-paddenstoel in fietsprovincie Drenthe. Nu is het stationsgebied helemaal over de kop gegooid en verbouwd. Maar waar is de reuzepaddenstoel gebleven? Miriam uit Borger wil dit graag weten en ze stuurde haar vraag in.Het draken- en wolvenpark Oikos in Ruinen sloot in oktober 2016 de deuren. De eigenaar van Oikos, Frans Frijmuth, heeft zelf metershoge draken gemaakt als decoratie in het park. Toen de boel dichtging, werden de wolven ergens ondergebracht, en werd er voor de draken een koper gezocht. Maar waar zijn ze nou uiteindelijk terechtgekomen? Manou uit Assen wil dat graag weten, en stuurde de vraag in naar Zoek het uit!.Op welke vraag wil jij het antwoord weten? Stem nu, dan gaan wij voor je op zoek naar het antwoord!In de maand juni kon je kiezen tussen vragen over rupsjes die aan een zijden draadje aan de bomen hangen, en geldstromen naar Groningen Airport Eelde. Het was een nek-aan-nekrace!De vraag 'Waar komen al die rupsjes vandaan op mijn kleren als ik onder de bomen door fiets tussen Gieten en Rolde?' is de winnaar met 51 procent van de stemmen. De vraag 'Hoeveel geld hebben de Drentse gemeentes en provincie Drenthe de afgelopen 10 jaar uitgegeven aan Groningen Airport Eelde?' scoorde 49 procent. In totaal stemden 1.882 mensen.We gaan dus aan de slag met de vraag over de rupsen. Heb je een tip die kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag? Stuur die dan in! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.