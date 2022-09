Boeren mogen vanaf volgend jaar minder mest uitrijden: derogatie verdwijnt

Boeren mogen de komende jaren waarschijnlijk in stapjes minder mest gaan uitrijden. De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden wordt in drie jaar afgebouwd. Minister Staghouwer van Landbouw heeft dat in Brussel afgesproken. Er komt compensatie voor de boeren, voor in totaal 130 miljoen euro.

In 2026 komt er dan een einde aan de zogenoemde derogatieregeling, laat de minister weten. Het gaat nog om een conceptafspraak die dus nog niet definitief is.

Geen uitzondering meer

Nederland heeft al jaren een uitzonderingspositie binnen de Europese Unie. Boeren mogen hier relatief meer mest uitrijden, omdat het Nederlandse grondgebied in verhouding klein is. De Europese Commissie wil van die afspraak af.

"Wij raken die uitzonderingspositie kwijt omdat wij de milieudoelen al jaren niet halen", licht Staghouwer toe. Het gaat specifiek om doelen voor waterkwaliteit. Hij is blij dat boeren dit jaar nog wel meer mest mogen uitrijden. Toch zegt Staghouwer zich te realiseren dat het aflopen van de uitzondering 'grote impact' zal hebben op de bedrijven die het betreft.

Volgens de nieuwe afspraken mogen de boeren die van de uitzondering gebruikmaken vanaf komend jaar dus minder mest uitrijden. Elk jaar gaat er een stapje van af, tot in 2026 de regels hetzelfde zijn als in andere EU-landen. De oude afspraken over derogatie werden in 2020 met twee jaar verlengd, met het oog op het mogelijk afschaffen van de regeling.

Compensatie

Boeren moeten meer mest gaan afvoeren, als ze die niet meer mogen uitrijden op het land. Voor de getroffen bedrijven, die voor zeker 80 procent uit grasland bestaan, heeft het besluit "heftige gevolgen", erkent Staghouwer.

Hij hoopt dat de compensatie de kosten die gemaakt worden op het boerenerf enigszins zal verzachten. Toch is "niet te ontkennen" dat voor de bedrijven waar het om gaat het wegvallen van de soepelere norm een financiële klap zal betekenen. Het afvoeren van de mest die boeren niet kunnen uitrijden, zou per bedrijf gemiddeld zo'n 10.000 euro kosten, becijferde het ministerie van Staghouwer.