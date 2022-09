Boeren mogen waarschijnlijk minder mest uitrijden: derogatie verdwijnt

Boeren mogen de komende jaren waarschijnlijk in stapjes minder mest gaan uitrijden. De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden wordt in drie jaar afgebouwd. Minister Staghouwer van Landbouw heeft dat in Brussel afgesproken. Er komt compensatie voor de boeren.

In 2026 komt er dan een einde aan de zogenoemde derogatieregeling, zeggen bronnen tegen de NOS na aanleiding van een artikel in De Telegraaf . Het gaat nog om een conceptafspraak die dus nog niet definitief is.

Geen uitzondering meer

Nederland heeft al jaren een uitzonderingspositie binnen de Europese Unie. Boeren mogen hier relatief meer mest uitrijden, omdat het Nederlandse grondgebied in verhouding klein is. De Europese Commissie wil van die afspraak af.

Volgens de afspraken mogen de boeren die van de uitzondering gebruikmaken vanaf komend jaar minder mest uitrijden. Vanaf 2026 zijn de regels dan hetzelfde als in andere EU-landen. De oude afspraken over derogatie werden in 2020 met twee jaar verlengd, met het oog op het mogelijk afschaffen van de regeling.

Compensatie

Boeren moeten meer mest gaan afvoeren, als ze die niet meer mogen uitrijden op het land. Dat kan duizenden euro's per jaar extra gaan kosten. Voor de getroffen boeren komt er een vergoeding, maar hoe die eruit gaat zien is volgens de NOS nog niet duidelijk.