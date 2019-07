Niet naar verjaardag kleinkind door slecht Publiek Vervoer

Soms is de bus te laat, soms verschijnt hij helemaal niet. Andere keren is er een té lange route, door de drukte. Dan zit Keers een uur in de bus, terwijl dat maar twintig minuten zou kunnen zijn. Bovendien zijn sommige busjes die de vervoersmaatschappij gebruikt dusdanig ongeschikt voor rolstoelgebruikers, dat Keers er nog dagen van moet bijkomen.De Rodenaar heeft een dwarslaesie en maakt sinds acht jaar veel gebruik van het Publiek Vervoer. Komend weekend zou ze bijvoorbeeld graag naar de verjaardag van haar kleindochter gaan. "Maar ik doe het niet", zegt Keers. "In het weekend is het te druk en dan moet ik dagen bijkomen van de rit."Keers is niet de enige die baalt van hoe het Publiek Vervoer geregeld wordt in haar gemeente. Het regent klachten in Noord- en Midden-Drenthe over het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer.Tot april 2018 verzorgde Taxi Nuis nog het Publiek Vervoer in de regio Noord- en Midden-Drenthe. "Hadden we die maar gehouden", zegt Keers erover. "Ik bedoel: overal gaat wel wat mis. Het blijft mensenwerk. Maar nu gaat teveel mis."Sinds de start van de nieuwe regeling ontstonden in vrijwel alle gemeenten problemen met zowel het leerlingenvervoer als het Wmo-vervoer. Het gebied Noord- en Midden-Drenthe stuurde in september al een brandbrief naar Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. In de gebieden waar vervoersmaatschappij Connexxion het vervoer regelt, is de situatie echter nog steeds nauwelijks verbeterd. Dat zijn Centraal Groningen, Oost-Groningen en Noord Midden-Drenthe.In de gemeente Noordenveld maken zo'n honderd leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs en zijn er zo'n 1.200 ritten per maand voor Wmo-vervoer.Vervoersmaatschappij Connexxion laat weten dat de klachten bekend zijn en hun aandacht hebben. In een schriftelijke reactie zegt de woordvoerder: "We hebben, samen met Publiek Vervoer Groningen Drenthe, verbeterpunten doorgevoerd om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen."