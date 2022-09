Lopen naar het licht om taboe rond zelfdoding bespreekbaar te maken

In het donker van de nacht verzamelen zo'n twaalf wandelaars zich bij het terrein van de GGZ in Assen. Op initiatief van Monique Lancee wandelen zij bijna vier kilometer. Als ze klaar zijn, is de zon opgekomen.

Lancee is psychiatrisch verpleegkundige op de HIC, de High en Intensive Care van de GGZ. "Ik zag de oproep van het Suïcide Preventie Centrum in Harderwijk dat ze heel graag een 'Walk into the Light' wilden organiseren. En als je zoals ik altijd in dat onderwerp zit van suïcide, en te maken hebt met mensen met suïcidale gedachten en plannen, is dit een uitgelezen kans."

Verhalen delen

Ook Jeannette Pullen loopt mee. Als tiener verliest ze haar vader door zelfdoding, inmiddels werkt ze bij het Suïcide Preventie Centrum. Volgens haar helpt het als mensen hun verhaal delen. "Helaas was dat er voor mij nog niet. Mijn vader overleed in 1979, toen was er nog niets voor nabestaanden. Ook later heb ik mij juist heel erg alleen gevoeld en hoopte ik juist dat ik met lotgenoten kon praten."