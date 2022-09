Openluchtbaden draaien goed seizoen, aantal baden blijft langer open

Voor langer open moet je wel personeel hebben

De Paasbergen in Dwingeloo gaat nog tot 18 september door, voor de baantjestrekkers in de ochtend op werkdagen tussen 08:00 en 10:30 urr. "Maar in de middagen voor recreatieve zwemmers lukt dat helaas niet, want we werken heel veel met scholieren en studenten en die zijn allemaal weer naar hun opleiding", vertelt badmanager Arnold Omlo. "Mocht er de komende weken nog een hele mooie dag tussen zitten, dan proberen we met vrijwilligers 's middags het bad nog een keer open te doen."

Voor de energierekening hoeft de Paasbergen het niet te laten, want het bad is van het gas af. 52 warmtepanelen (geen zonnepanelen) op het dak verwarmen de grote boiler van het zwembad en de douches.

Met 38.000 bezoekers is Omlo tevreden. "En het is over de jaren heen stabiel, zelfs in coranatijd hadden we die aantallen ook door de bezoekuren op te knippen en tussendoor schoon te maken."

Bij de Waterlelie in Zuidwolde hadden ze de afgelopen twee jaren wel aanzienlijk minder bezoekers door corona. "Maar dit seizoen is het met 50.000 bezoekers een topzomer geweest, fors bovengemiddeld zelfs. De mooie zomervakantie was de kers op de taart. We denken dat mensen minder huiverig zijn geworden om ergens naar toe te gaan waar veel andere mensen zijn", legt bestuurslid Maya Winters van De waterlelie uit.

De Waterlelie loopt tegen hetzelfde probleem aan als De Paasbergen. "We hebben het er vorige week nog over gehad om langer open te blijven, maar veel van onze personeelsleden zijn hbo-studenten met zweminstructeur- en lifeguardbevoegdheden en die zijn allemaal weer naar school. We hebben de mensen dus simpelweg niet."

Een bad de hele winter open

Ondanks het mooie nazomerweer is ook het Bosbad Noord-Sleen gisteren dicht gedaan. Langer openblijven is geen optie vertelt Piening "De nachten worden al kouder en wij verwarmen op gas, dus dat wordt al gauw te duur. Sterker nog: de stop is er al uit en later vandaag is het bad leeg. Donderdag komt er een tent overheen en dan beginnen we met zeer groot onderhoud en een nieuwe coating. Dus tot volgen jaar", lacht Piening.