Zoek het uit! - Wat doen die rupsen in mijn haar?

Een inwoonster van Gieten fietst regelmatig naar Rolde en terug. "Elke dag fiets ik tussen Rolde en Gieten onder een flink aantal bomen door. Als ik aankom, moet ik tientallen rupsen van mijn kleren en uit mijn haar vissen!" De kleine groene kruipbeestjes lijken aan draadjes in de bomen te hangen. Waarom doen ze dat? En waarom zijn het er zo veel? Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit! De vraag en het 'probleem' zijn niet nieuw. Vorig jaar hebben we bij RTV Drenthe ook aandacht besteed aan dit fenomeen. Kijk hier wat er toen loos was net buiten Diever:Joop Verburg van de Natuurvereniging Zuidwolde legde het vorig jaar al uit: "Het komt door de warmte dat de beestjes nu explosief groeien in aantal. Daardoor komen de eitjes van de kleine wintervlinder uit.""Alles in de natuur heeft een functie. Wij begrijpen die vaak niet of we vinden dat we er last van hebben. Maar voor de vogels is het bijna onmisbaar dat er veel kleine wintervlinders zijn", aldus Verburg.Dit jaar wil Verburg daar nog wat aan toevoegen. "We hebben nu te maken met een soort demonisering van de rups, dankzij de eikenprocessierups." De eikenprocessierups is een harig rupsje dat voor veel gezondheidsproblemen kan zorgen."Omdat er zo veel mensen last hebben van de eikenprocessierups, en het zo veel in het nieuws is geweest, heeft het alle rupsen een slechte naam bezorgd. Mensen worden bang van rupsen of denken dat ze er ziek van worden, terwijl dat meestal echt niet zo is."Voor de duidelijkheid: eikenprocessierupsen hangen niet aan draadjes in de boom. "Ze zitten in spinselnesten op de stam of takken van een boom. De rupsjes die je na een fiets- of wandeltochtje op je kleren vindt, zijn compleet onschadelijk."Heb jij ook een vraag? Stuur hem dan in, en wie weet gaan wij voor je op zoek naar het antwoord!