Drenthe Toen podcast: Het oorlogskind dat in Drenthe bleef: 'Ik was een loeder!'

"Ik was niet bang. Als het om je leven gaat ben je niet zo gauw bang. Vooral omdat je al met de dood vertrouwd was, want wij gingen toch dood! Van de honger. Dus dat zei ons niks." In Utrecht werd Frans Melein al jong geconfronteerd met oorlog en verzet. Ook thuis. Zowel vader Melein als zijn twee broers zaten in het verzet: "Ik moest zeer gevaarlijke dingen doen. Je had wel een klok gezien, maar geen klepel en zo was het in huis ook. Als ik op bed lag dan liepen ze over me heen. Het slaapkamerraam was altijd los, want als ze vluchtten, konden ze zo door de slaapkamer, over mij heen naar buiten."